Pedreiro é preso por matar homem que pisou em cimento fresco

Um pedreiro foi preso na quarta-feira (8), suspeito de matar um homem em Anápolis, Goiás, após a vítima pisar em uma escada com cimento fresco.

Segundo um portal do Grupo Globo, o suspeito estava fazendo uma obra no local onde a vítima morava. Ele teria chegado a pedir para que a vítima não pisasse no local, mas mesmo assim ele teria passado, o que teria resultado em uma briga.

Minutos depois o pedreiro teria ido a um bar nas proximidades e a vítima também foi ao local, onde novamente uma briga começou e onde o pedreiro teria esfaqueado o rapaz. Quando o socorro chegou, a polícia soube do crime e prendeu o suspeito metros depois, ainda com a faca e roupa suja de sangue. A vítima acabou morrendo no local.

O pedreiro vai responder por homicídio.