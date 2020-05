Pesquisa revela que tabagismo é fator de risco para coronavírus

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

O tabagismo, segundo o diretor executivo da Fundação do Câncer, Luiz Augusto Maltoni, é uma porta de entrada para o coronavírus porque é um fator de risco para infecções respiratórias, doenças vasculares, cardiovasculares e pulmonares.

De acordo com a Agência Brasil baseada em uma análise publicada na China, o grupo de fumantes infectados pelo coronavírus atingiu o maior índice de letalidade comparado ao grupo dos que não fumam.

Em uma declaração sobre o tabagismo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) fez um alerta à população: o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas no mundo por ano. Desse total, cerca de 1,2 milhão de pessoas não fumantes morrem ao inalarem o tabaco de forma passiva.

Ainda de acordo com a publicação, pesquisadores revelaram que os fumantes que contraem o novo coronavírus têm mais probabilidade de desenvolver as doenças graves e as complicações da infecção de maneira mais grave em comparação com os não fumantes.

Além disso, segundo a agência, o Brasil arrecada R$ 13 bilhões de tributos por ano com a indústria do tabaco e mais de 420 fumantes morrem no país.