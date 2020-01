Veja como foi a luta de retorno de Júnior Cigano ao UFC neste sábado

O tão aguardado retorno de Júnior Cigano, ex-campeão dos pesos pesados, foi marcado por uma derrota. O atleta foi nocauteado pelo lutador Curtis Baldes no segundo assalto da luta principal do UFC Raleigh, nesse sábado (25).

Segundo o Super Lutas, o combate começou tenso, Blaydes se soltou mais e acabou conectando alguns bons golpes, o que foi suficiente para levar a vantagem na parcial muito equilibrada. Já no segundo round, Blaydes surpreendeu Cigano com um bom direto de direita. Acuado, o brasileiro recuou e acabou sendo pego imediatamente por outro bom golpe de direita, que abriu caminho para uma sequência avassaladora de golpes, que rapidamente encurralou o ex-campeão dos pesados com joelhadas e socos, forçando a interrupção do árbitro central.

Após o combate, Curtis Blaydes elogiou Cigano e contou um pouco sobre seu plano de luta entrando no combate.

Ainda segundo o Super Lutas, em sua carreira, o brasileiro acumula 21 vitórias e sete derrotas. Já Curtis Blaydes chegou a 13 vitórias como profissional, somando também duas derrotas (coincidentemente, ambas diante de Ngannou) e uma luta sem resultado. Com o triunfo, o norte-americano deve se aproximar do topo da categoria até 120kg e pode começar a sonhar com uma disputa de cinturão.