Esqueleto de mamute de até 10 mil anos é encontrado na Rússia

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

Os ossos de um mamute adulto foram descobertos em uma lago na Sibéria, na Rússia. Segundo o Sistema Globo, o animal tem pelo menos 10 mil anos.

Os restos mortais como parte do crânio, várias costelas e ossos da parte dianteira, alguns com tecidos moles ainda presos a eles, foram recuperados e os cientistas locais ainda estão procurando outros ossos no local.