NASA pode ter descoberto universo paralelo; saiba mais

Cientistas da NASA podem ter encontrado um universo paralelo durante experimento, segundo reportagem do Daily Star.

Durante trabalho na Antarctic Impulsive Transient Antenna (ANITA), uma missão que utilizou um balão gigante para transportar antenas eletrônicas ao ar seco da Antártica, onde nenhum ruído de rádio pode distorcer ondas, eles encontraram um grupo de partículas cuja natureza sugere que podem ter sido originadas fora do nosso Universo.

De acordo com um grupo liderado por Peter Gorham, físico de partículas experimental da Universidade do Havaí e pesquisador-chefe da ANITA, o fenômeno pode ser surgido por duas hipóteses: uma transformação da partícula antes dela passar pela Terra e depois voltar, ou, no momento do Big Bang, dois universos foram formados, o nosso e outro que, a partir do nosso ponto de vista, estaria correndo para trás.