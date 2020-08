Estudo diz que espermatozoides não 'nadam' e verdadeiro movimento é descoberto

Bolsonaro x Moraes: quem odeia mais?

Um estudo publicado pela revista ‘Science Advances’’ descobriu que o movimento dos espermatozoides é de um ‘giro de pião’, e não nado. As imagens coletadas por um microscópio 3D revelou um deslocamento em espiral.

De acordo com o G1, com a tecnologia microscopia tridimensional, pesquisadores da Universidade de Bristol, no Reino Unido, e da Universidade Autônoma do México viral algo mais: um movimento espiralado e giratório em todas as direções.

"O flagelo bate de uma maneira assimétrica somente para um lado, mas ele vai rotacionando gradualmente e faz com que o espermatozoide anule sua assimetria”, explicou o brasileiro Hermes Gadêlha, professor da Universidade de Bristol e primeiro autor do estudo, ao G1.

Ainda segundo a publicação, os pesquisadores ficaram quatro anos calibrando os equipamentos e registrando as imagens coletadas para poder provar que o movimento identificado não era um erro na captação.

O holândes Antonie van Leeuwenhoek foi o primeiro cientista a descrever o movimento dos espermatozoides em 1978.