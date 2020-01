Estagiário descobre planeta com 2 sóis em seu terceiro dia na Nasa

Wolf Cukier, um adolescente de 17 anos que estava no seu terceiro dia de estágio de verão na agência espacial americana, a Nasa, descobriu um planeta com dois sóis.

De acordo com um portal do grupo Globo, o adolescente que ainda nem terminou o ensino médio, participou de um grupo de voluntários que passaria um período na Nasa. Seu trabalho era examinar dados do TESS, o satélite conhecido como Satélite de Pesquisa de Exoplanetas em Transição ou “caçador de planetas”. Ele tinha que estudar como duas se cruzam criando um eclipse no sistema solar TOI 1338, mas durante a observação ele notou que havia algo na órbita de duas estrelas que bloqueavam a luz.

A descoberta aconteceu no meio de 2019, mas só veio à público neste ano, após ser feita a checagem pelo programa Eleanor, que avalia se as transições são reais ou resultado de distorções ou interferências. A Nasa informou que especialistas verificaram a situação por semanas até concluírem que Cuvier descobriu um planeta 6,9 vezes maior que a Terra.