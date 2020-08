Covid-19 pode causar síndrome da fadiga crônica, diz médico

Os efeitos a longo prazo do novo coronavírus ainda não são totalmente conhecidos, mas já é possível notar alguns em pacientes curados. Além da perda do olfato e paladar, permanente em alguns casos, há também a Síndrome da Fadiga Crônica.

De acordo com o presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, José Roberto Provenza, apesar da gravidade, já existem pacientes com registro de melhora após o tratamento indicado para tratar a enfermidade.

"Diferentemente da fibromialgia, que é uma síndrome crônica, os casos desta síndrome [da fadiga crônica] apresentam melhora após oito meses a um ano de tratamento. É importante que se dê muita atenção às queixas do paciente com Covid-19. Normalmente os medicamentos que utilizamos para o tratamento são do grupo da classe dos antidepressivos, pois se aumentarmos a nível de serotonina e noradrenalina, nós conseguimos dar uma melhora importante na dor e na fadiga destes pacientes.", explicou ele em entrevista à CNN.

Cansaço, sonolência e raciocínio lento são os sintomas mais conhecidos dessa síndrome. É uma doença que afeta o sistema imunológico dos pacientes e já foi diagnosticada em um quarto dos casos de covid-19.