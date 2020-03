Em Manaus, mulher é presa transportando armas para facção criminosa

Bolsonaro provoca amazonenses e tem forte reação de Arthur

Manaus/AM - Um mulher de nome não revelado foi presa na noite desta sexta-feira (6) após ser abordada com armas na avenida Atroaris, no bairro da Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

Segundo militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), durante ronda pela cidade, a mulher foi avistada em atitude suspeita, e logo que foi abordada, decidiu informar que estaria em posse de duas armas de fogo que seriam entregues para traficantes do bairro do Jorge Teixeira pertencentes a facção atuante no estado.

Ela foi levada para o 6o Distrito integrado de Polícia (DIP), onde prestou esclarecimentos de ver passar por audiência de custódia, no Fórum Ministro Henock Reis.