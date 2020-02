Enrolado em lençol, homem é achado morto após ser jogado de carro em Manaus

Manaus/AM - O corpo de um homem foi encontrado enrolado em lençol azul na Rua 23, na Comunidade Cidade das Luzes, no bairro Tarumã, na Zona Oeste, por volta das 6h, dessa quinta-feira (6).

A vítima estava com as mãos e pés amarrados com cordas de plásticos, no lençol há bastante sangue na parte que recobre a cabeça. O homem foi jogado às margens da rua, em uma região de mata.

Uma testemunha contou aos policiais que o desconhecido foi lançado de um carro que saiu em disparada pelas ruas da comunidade. Ninguém conseguiu anotar a placa do veículo.