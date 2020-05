Jornalista Cid Moreira dá dicas de filmes e séries para assistir durante quarentena

Interior do Amazonas quer atenção para os que ainda não morreram

O jornalista Cid Moreira, de 92 anos, revelou ao site UOL que aproveita o período de isolamento social, devido a pandemia do novo coronavírus, tentando assistir a pelo menos um filme ou um episódio de série por dia.

Isolado em um sítio, no Rio de Janeiro, o jornalista fez uma pequena lista ao site com indicações de filmes para deixar a quarentena ainda menos entediante. Confira

1. "Hebe: A Estrela do Brasil" (2019)

O filme da apresentadora está disponível no Globoplay, YouTube e Google Play.

"É um prazer conhecer mais da história da minha saudosa conterrânea", resume Cid Moreira, que, assim como Hebe, também nasceu em Taubaté, em São Paulo.

2. "Sessão de Terapia" (2012-2019)

A série foi criada criada por Selton Mello. E retrata sessões psicoterápicas, foi exibida entre 2012 e 2014 e retornou em 2019 com mais de 35 episódios, disponíveis no Globoplay. "Vi por insistência da Fátima (esposa). Ela tem um ótimo gosto. Os temas são muito interessantes.", disse Cid ao falar sobre a série.

3. "Anastácia, a Princesa Esquecida" (1956)

Cid Moreira também recomenda o clássico sobre a história de uma refugiada com amnésia, que um general russo tenta "transformar" na filha do último czar russo. O filme fez história e rendeu Oscar e Globo de Ouro de melhor atriz à sueca. Ele está disponível no YouTube, Google Play, Apple iTunes, entre outros.