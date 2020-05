Madrugada de hoje contou com chuva de meteoros

Não ao lockdown em Manaus

Alguns brasileiros amantes de fenômenos espaciais se encantaram na madrugada desta quarta-feira (6) com mais um evento no espaço. Trata-se de uma chuva de meteoros que abrilhantou o céu em vários pontos do país.

A chuva de meteoros pode ser observada por qualquer pessoa que possua uma visão razoável e acesso a algum pedaço de céu; além de paciência disposição para perder algumas horas de sono e olhar para o céu.

No Twitter, alguns internautas mostravam frustração em não ter conseguido admirar o evento astronômico: "Fiquei igual trouxa desdas 2:00 hs até agora ás 4:35 esperando ver um meteoro e nada", "Tô de pescoço duro e nada da poeira dos céus", comentavam alguns.

Quem viu, compartilhou o fascínio: