Bolsonaro confirma churrasco no dia em que Brasil completa 10 mil mortos por coronavírus

O perigo mora lá fora

Bolsonaro afirmou que pretende dar uma churrascada para uma aglomeração de pessoas em sua casa neste sábado (9), no mesmo dia em que o Brasil chega a 10.017 mil mortes por coronavírus. No Twitter, a tag '#CHURRASCODAMORTE' está em 1º lugar nos Trending Topics (assuntos mais comentados), seguido de 'Churrasco 10k do Bolsonaro'.

Nesta semana, o presidente da República debochou da pandemia em dois dias seguidos. Na quinta-feira, afirmou que iria dar um churrasco neste sábado para 30 pessoas. "Vamos bater um papo, quem sabe uma peladinha", disse.



Na sexta, quando o Brasil ultrapassou o dobro de mortes na China, chegando a 9.897 vítimas do novo coronavírus, ele voltou a rir da situação: "Vou chamar uns 1.300 convidados, mas quem tiver amanhã aqui, se tiver mil, a gente bota para dentro".