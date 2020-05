Homem é brutalmente assassinado por dupla em área vermelha de Manaus

Bolsonaro avança sobre as instituições e reação é medrosa e acanhada

Manaus/AM - Um homem identificado como Gilson Evangelista, conhecido como 'neném', foi executado na noite deste sábado (23) no cruzamento das ruas Oscar Borel e São Vicente de Paula, no bairro da Compensa, Zona Oeste da capital.

De acordo com informações, a vítima estava em frente a um comércio por volta das 22h30, quando dois criminosos em uma motocicleta se aproximaram, e o garupa do veículo efetuou pelo menos 10 tiros no homem, que agonizou até a morte.

Após o crime, a dupla fugiu e policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados. Os militares chegaram a fazer buscas pelos assassinos pelo bairro, mas ninguém foi preso.

A imprensa foi impedida e intimidada por homens armados que estavam nas proximidades da churrascaria onde a vítima foi morta. O bairro da Compensa vem sendo palco da maioria dos homicídios ocorridos na cidade nos últimos 30 dias.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foi até o local coletar informações que possam chegar as autores do crime. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).