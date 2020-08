Netflix vai produzir filme sobre a lenda do Chupa-Cabra

De acordo com o Deadline, Jonas Cuarón vai dirigir para a Netflix um filme baseado na lenda do Chupa-Cabra. O longa será produzido por Chris Columbus, que trabalhou em Uma Noite no Museu, e na franquia Harry Potter.

A trama vai acompanhar um adolescente que vai visitar a família no México, quando descobre que seu avô esconde um Chupa-Cabra num galpão abandonado. O menino fará amizade com a criatura e embarcará numa jornada para libertá-la.

Ainda não há previsão para o início das filmagens nem formação de elenco.