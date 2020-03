Odores do corpo que precisam ser relatados ao médico

Bolsonaro é o que menos perde com Coronavírus

O odor corporal, da cabeça aos pés, pode alertar os médicos sobre possíveis problemas de saúde. O Notícias ao Minuto fez uma lista de cheiros distintos podem sinalizar.

Hálito de ovo podre

Se um fio dental ou uma pastilha de menta não reduzirem o odor, poderá ter uma infeção bacteriana.

Pés que cheiram muito mal

Talvez os seus sapatos não sejam os culpados pelo mau cheiro dos seus pés. A transpiração excessiva dos pés - durante todo o dia, todos os dias, verão e inverno - pode ser uma condição rara chamada hiperidrose.

Fezes mais fedorentas do que o normal

Sim, as fezes nunca vão cheirar bem. Mas se tiver, persistentemente, fezes soltas, diarreia com grande volume, com sangue ou fezes especialmente mal cheirosas, deve fazer um exame. A sua dieta pode alterar o odor das fezes todos os dias, mas algumas pessoas com intolerância à lactose ou uma infecção no cólon, têm esse sintoma.