Tenet ganha comercial cheio de ação legendado

A Warner Bros. divulgou um comercial legendado de Tenet, novo filme do aclamado diretor Christopher Nolan.

“Armado com apenas uma palavra – Tenet – e lutando pela sobrevivência do mundo inteiro, o Protagonista (John David Washington) viaja através de um mundo crepuscular de espionagem internacional em uma missão que irá desenrolar em algo para além do tempo real. Não viagens no tempo. Inversões”.

De acordo com o Deadline, o estudo decidiu manter a estreia do longa em 17 de julho. A informação foi revelada pelo CEO da Cinemark, Mark Zoradi:

“Estamos mantemos um contato próximo com a Warner Bros, e eles continuam otimistas e positivos em relação à estreia no dia 17 de julho.”, afirmou.