Ex-atriz de Malhação faz desabafo após morte do pai por Covid-19

A ex-atriz de Malhação Christiana Ubach escreveu um desabafo nas redes sociais após a morte do pai dela, Francisco Monteiro, por Covid-19. Ele estava internado em um hospital do Rio de Janeiro e faleceu no domingo (26).

A protagonista de Malhação em 2009 postou uma foto abraçada ao lado do pai.

“O homem mais forte do mundo. Precisarei mesmo de força pra escrever essas palavras que parecem inúteis pra te descrever, mas serão necessárias no exercício, e na tentativa te dizer um até logo. A vida mais intensa e cheia de paixões que eu já assisti foi a sua. Dono de uma personalidade do cão, que quem me conhece ou conhece meus irmãos sabe o cheiro dela. Todo esse gênio veio dele. Também uma mania insistente de fazer o que se quer, de não desistir, de chutar pro gol até a bola entrar. De ter medo de subir no cavalo, e subir sem cela. Você me ensinou uns troços importantes véio... ter uma pitada (ou bastante) da sua personalidade me fez viva, me fez gostar de uma boa briga. Mesmo quando o orgulho falava mais forte, ele foi essencial pra minha sobrevivência e auto preservação. Dono de uma ira, uma gana, uma sabedoria toda própria. Certeza que a gente aprendeu a vencer com vc, incansável. Descansa guerreiro. Você ja fez tanto. Me fez esse ser bicho, meio bicho, meio selvagem, meio gente. Todo o meu amor infinito pelos animais. Obrigada por nós 5! Somos imbatíveis”, escreveu ela.