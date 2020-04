Chris Hemsworth é criticado por tirar foto com grupo de fãs em meio à pandemia

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

Chris Hemsworth recebeu uma série de críticas ao postar um vídeo em seu Instagram, nesta terca-feira (21), em que aparece posando para fotos com os fãs em meio a pandemia do novo coronavírus.

Uma das recomendações dos órgãos de saúde é que as pessoas evitem aglomerações. O astro estava na Índia finalizando as gravações do seu novo filme. O país decretou quarentena no último dia 24.

Nas mensagens os demais fãs o questionaram sobre o isolamento social e segurança contra a Covid-19.