Silvio Santos promove Chris Flores a 'Ana Maria do SBT' após acabar com o Triturando

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

Silvio Santos se agradou mesmo de Chris Flores e após decidir acabar com o "Triturando", apresentado por ela, para recolocar na grade o "Fofocalizando", o dono do SBT decidiu dar à apresentadora um programa diário.

Segundo o site Notícias da TV, Chris é vista na emissora como a "Ana Maria Braga do SBT" por ter um forte apelo comercial e alta aceitação do público. Com isso, a ordem da chefia é de explorar o talento dando mais espaço a Chris com o objetivo de ampliar o faturamento da emissora com contratantes. A audiência ficaria em segundo plano.

A ideia de dar a Chris Flores um novo programa é um pedido pessoal de Silvio Santos, mas ainda não se sabe o horário em que o programa entra na grade. Conforme a publicação, a equipe da emissora tenta convencer o patrão a mexer no infantil Bom Dia & Cia. que atualmente ocupa quase 5 horas de programação todos os dias, dando pouco retorno financeiro.

Ao ser questionado pelo site, o SBT afirmou que atualmente não há espaço na grade para um novo programa e que Chris Flores segue no Fofocalizando e no Fábrica de Casamentos.