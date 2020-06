Pessoas que choram assistindo filmes são mais fortes, diz pesquisa

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

Se você é um chorão que sempre se acaba em lágrimas vendo filmes e séries, e acaba sendo zoado pelos amigos, saiba que a ciência descobriu a razão do chororô, e ela é ótima.

De acordo com a psicóloga Jennifer Delgado Suárex, chorar com histórias mostra que você tem um alto grau de empatia, resultando em melhores relacionamentos no cotidiano.

Um estudo realizado pela Claremont Graduate, analisou que quando vemos filmes com um teor emocional, nosso cérebro libera ocitocina, um neurotransmissor poderoso que nos ajuda a conectar com os outros e nos permite ser mais compreensivos, amáveis, confiáveis.

Na pesquisa os voluntários assistiram a um vídeo emocionante, de um pai falando do sobre o câncer terminal de seu filho. Ao final eles mostraram um aumento de 47% dos níveis de ocitocina no sangue.

Depois de assistirem ao vídeo, os participantes foram questionados sobre dinheiro e relacionamento com pessoas. E os que ficaram mais emotivos se sentiram impelidos a doar recursos para caridades e ser mais gentis com estranhos.

O estudo concluiu, que a empatia é uma das forças emocionais mais fortes que o ser humano pode ter. Compreender o ostros e expandir seu horizonte emocional, permite que o individuo seja mais forte.