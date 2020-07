Chiquinho Scarpa mostra fantasia de Pateta que usa para transar com namorada

Impeachment e jogo de poder

Chiquinho Scarpa, 68 anos, revelou que a namorada, Fernanda Rizzi, de 38, pede para ele colocar uma fantasia de pateta na "hora H". Em live com Marcelo Zangrandi, que foi quem deu o pijama inspirado no personagem da Disney, ao amigo, o conde não só mostrou o ítem inusitado como deu detalhes: "Eu sempre uso para dormir. A Fernanda tem um problema sexual que ela adora o Pateta. Toda vez que transar, tenho que colocar roupa do Pateta", disse ele.

Chiquinho e Fernanda estão namorando desde o dia 12 de março.

Advogada, ela já foi destaque no programa 'Superpop', de Luciana Gimenez, no ano passado, após dizer que fez um curso que ensina mulheres a conquistar homens ricos. Ela chegou a afirmar que era uma "sugar baby" (quem se relaciona com pessoas mais velhas com intenções financeiras) e que escolheu entre "ser feliz e ter uma vida luxuosa", além de ter dito à revista 'Veja' que estava inscrita em um site de relacionamentos que é uma espécie de Tinder só para milionários.

Apesar disso, ela garantiu ao jornal Extra, em março, que o relacionamento com Chiquinho a faz feliz: ""Mordi a língua, pois ele me faz feliz. E ele não está me dando nenhuma vida luxuosa, pois continuo trabalhando e pagando as minhas contas e assim vou