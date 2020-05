Jornalista Sônia Bridi rebate comentário de seguidora sobre ocupação de hospitais durante pandemia

Carlos Almeida é o Coringa

No domingo (03), o Fantático exibiu uma reportagem da jornalista Sônia Bridi, que mostrou a possibilidade de transmissão do novo coronavírus pelo ar. Ao ser questionada sobre "hospitais vazios" por uma seguidora, a jornalista rebateu o comentário.

No perfil oficial do programa no Instagram, escreveram ao mencionar a reportagem baseada em um estudo de pesquisadores da China: "Será possível transmitir o coronavírus pelo ar? Pesquisadores e autoridades chinesas juntaram técnicas de investigação criminal e ciência para resolver esse mistério e descobriram que o coronavírus pode ser transmitido pelo ar sem contato físico".

"Não. Seria melhor começar a falar das pessoas curadas e hospitais vazios. E que o vírus foi fabricado na China", comentou uma mulher na postagem.

Sônia Bridi não perdeu a oportunidade e respondeu. "É reportagem, não é filme de ficção onde cabe a sua imaginação."

Segundo o Sistema Globo, até sexta-feira (01), cerca de 70% dos leitos de UTI já estão ocupados em seis Estados: Espírito Santo, Pará, Ceará, Amazonas, Pernambuco e Rio de Janeiro.