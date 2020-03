Espanha já tem mais mortes que a China por coronavírus

O vírus que faz a cabeça de Bolsonaro

O número de mortes pela Covid-19 na Espanha chegou a superar os registrados na China. De acordo com dados do ministério da Saúde, já foram registradas 3.434 mortes no país europeu, com 738 ocorrendo nas últimas 24 horas. Os infectados já são 39.673, conforme o último balanço.

Os casos confirmados tiveram um aumento de 20% na última terça-feira. A extensão do estado de emergência na Espanha deve ser aprovada pelo Congresso ainda nesta quarta-feira.