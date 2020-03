Testamento de Chico Anysio é anulado após humorista ‘esquecer’ filho

Drauzio Varella, ‘Suzy’ e o capitão Bolsonaro

O testamento de Chico Anysio, morto em 2012, teve que ser anulado pela Justiça após um dos filhos ficar de fora da divisão de bens. O patrimônio do humorista está estimado em R$ 150 milhões.

Segundo o colunista Leo Dias, do UOL, o ‘filho esquecido’ é Lug de Paula, interprete do Seu Boneco, do projeto do pai, a Escolinha do Professor Raimundo. Ainda segundo a publicação, o advogado da família deverá esclarecer o motivo da anulação nesta terça-feira (10).

Dos nove filhos, sete são biológicos ( Lug de Paula, Nizo Neto, Rico Rondelli, Bruno Mazzeo, Cícero Chaves , Rodrigo e Vitória) e dois foram adotados ( Duda Anysio e André Lucas ). Pela lei brasileira, os filhos e a esposa/marido não podem ter os nomes retirados da divisão de bens.