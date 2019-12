Você já viu um Chester vivo? Confira curiosidades sobre o bicho

O Chester é muito popular nas ceias de natal, e por anos a Perdigão manteve a identidade no animal em segredo. Mas vamos às curiosidades sobre o bicho.

O nome Chester é uma marca registrada, e trata-se de um frango que é maior que o convencional, e é diferente do peru.

De acordo com a Perdigão, foram feitos vários cruzamentos entre frangos com características de linhagem maior. "[Foi feito] a partir da seleção de diferentes linhagens de frango, com a finalidade de criar uma ave com alto rendimento do peito, parte mais nobre do animal", informou a empresa, por meio da assessoria de imprensa, em mensagem ao UOL.

70% da carne do Chester é concentrada nas coxas e no peito. Ainda de acordo com a Perdigão, a alimentação do Chester é 100% natural, baseada em milho e soja, sem "adição de qualquer tipo de medicamento, antibiótico ou hormônio anabolizante para aumentar o seu crescimento e desenvolvimento”.

Portanto o Chester não é um peru, não é um bicho sem cabeça, nem é cheio de hormônios para ser mais "carnudo".