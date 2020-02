Homem conhecido como 'Cheira' é preso e confessa ter matado rival em Manaus

Marcelo da Silva Dias, 33, conhecido como “Cheira” foi preso nessa quinta-feira (6), suspeito de assassinar Geovanni Pereira de Jesus, de 21, em março do ano passado no bairro São José, na Zona Leste. O homem estava foragido e foi detido durante uma biltz da Polícia Rodoviária Federal na BR 174.

De acordo com o delegado Charles Araújo, Marcelo é um criminosos conhecido por envolvimento no mundo do tráfico. “Cheira” quase foi preso na invasão Coliseu, no Jorge Texeira, há aproximadamente duas semanas quando a polícia adentrou o local e houve um tiroteio com o parceiro dele conhecido como “Bigode”. Na ocasião, um delegado foi baleado.

Araújo afirma que Cheira confessou assassinato de Geovanni e dito o jovem teria tentado matá-lo primeiro. Ele conta que a vítima teria ido a uma casa de festas onde ele estava e atirado contra ele.

Na versão apresentada, ele só não teria terminado “o serviço” porque amigos dele impediram o suposto atirador. A polícia não confirmou a tentativa de homicídio e revela que o homem é considerado um criminosos frio e já teria participado de vários outros homicídios na capital. Ele vai responder por homicídio e deve passar por audiência de custódia nessa sexta-feira (7).