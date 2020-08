Comentarista que mandou jogador do Santos para 'senzala' é demitido

Após a polêmica sobre racismo envolvendo o jogador Marinho, do Santos, e o comentarista Fábio Benedetti, a emissora de rádio “Energia 97FM” decidiu demitir o profissional.

O anúncio foi feito ontem (3) durante a transmissão do programa “Estádio 97”. Benedetti já tinha sido suspenso por conta do episódio e aguardava a decisão da empresa. O cheff de cozinha que também atuava fazendo comentando os jogos transmitidos pela rádio também confirmou a informação e deixou claro que partiu da Energia a decisão do desligamento.

Para quem não acompanhou o caso, na última quinta-feira (30), Fábio comentava sobre a expulsão de Marinho durante a partida contra o Ponte Preta, quando afirmou que diria em um grupo de WhatsApp para ele a seguinte frase:

'Você é burro, você está na senzala, você vai sair do grupo uma semana para pensar sobre o que você fez'".

Em instantes torcedores revoltados passaram a criticá-lo e chamá-lo de racista. O comentário foi compartilhado e vitalizou nas redes sociais. Benedetti até tentou se retratar e pediu desculpas ao jogador prometendo realizar debates sobre o tema, mas nem a emissora e nem o público parecem ter perdoado.