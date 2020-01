Chefe de cozinha é morto a tiros na frente de restaurante em Manaus

Manaus/AM - O chefe de cozinha, Williams Rogério Simões da Silva, 39, foi baleado quatro vezes na frente do restaurante em que trabalhava na rua Grande Circular 2, no bairro Mutirão, Zona Leste, na madrugada desse domingo (5). A vítima morreu minutos depois no Hospital Platão Araújo.

Segundo testemunhas, Rogério conversava com o patrão e um segurança do estabelecimento quando os criminosos surgiram em um carro Ford Fusion presto, e de dentro dele começaram a atirar.

Rogério foi o único a ser atingido. O chefe foi levado para o Hospital Platão Araújo e foi levado com urgência para o setor de PolitraUma da unidade, mas não resistiu a gravidade os ferimentos e morreu.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) está trabalhando para tentar desvendar o crime.Cheff de cozinha é morto a tiros na frente de restaurante em Manaus