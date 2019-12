Parentes? Paola Carosella e 'Dona Hermínia' viram assunto mais comentado na web

O que a master chef Paola Carosella e a personagem Dona Hermínia, do filme ‘' 'Minha mãe é uma peça’ tem em comum? aparentemente nada! Mas após exibição do filme na noite desta segunda-feira (23) na rede Globo, internautas começaram a ver semelhanças físicas entre a empresária executiva e chef de cozinha ítalo-argentina radicada no Brasil; e o ator Paulo Gustavo, que dá vida no filme à mãe de Marcelina (Mariana Xavier) e Juliano (Rodrigo Pandolfo).

A Tag com o nome do ator permaneceu por toda a noite como o assunto mais comentado do Twitter, principalmente por fãs de Paola e Paulo.

“Que, como assim não é a Paola Carosella que fez esse filme”, dizia uma internauta. Já outra internauta não viu semelhança entre os dois: "nada a ver isso”.

QUE? Como assim não é a @PaolaCarosella que faz esse filme? Kkkkkkkkkkkkkkk — STL (@Bafoai) December 24, 2019