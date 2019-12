Laura Neiva publicou nesta terça-feira, 31 de dezembro, a primeira foto da filha, a pequena Maria, no colo do pai, Chay Suede. "Nasceu Maria e sua família no dia 26 de dezembro", escreveu a atriz.

Os dois ainda não mostraram o rostinho da criança, que nasceu de "surpresa" alguns dias antes da data prevista para o parto.



Foto: Instagram