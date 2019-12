Laura Neiva e Chay Suede deixam a maternidade com filha

Laura Neiva e Chay Suede deixaram a maternidade no sábado (29), em São Paulo, com a filha do casal, Maria. A pequena, que nasceu alguns dias antes do previsto, foi levada pelo pai em um bebê conforto, e não teve o rostinho revelado.

Os atores receberam o apoio da família, entre elas a irmãzinha caçula de Laura, a pequena Teresa, acompanhada da mãe, Michele França. Sorridente, Laura surgiu mostrando a sua beleza natural, sem maquiagem, e com os cabelos ainda úmidos.

