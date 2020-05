Princesa Charlotte completa 5 anos e admiradores se encantam com fotos

Coronavirus já entrou dentro de casa

A princesa Charlotte completa cinco aninhos neste 2 de maio, e em comemoração, a família Real compartilhou novas fotos da herdeira de Kate Middleton e do príncipe William.

O perfil no Instagram do palácio de Kensington, residência de Kate e William, postou as fotografias que foram tiradas por Kate.

Nos comentários, admiradores da realeza parabenizaram a menina e a elogiaram: "Além da fotografia ter uma linda composição, que menina encantadora e enigmática ela é; tem algo de muito especial nela", "Feliz aniversário, doce princesa". Alguns a compararam à avó, a princesa Diana, e até à própria Rainha Elizabeth quando nova.