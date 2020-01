'Dolly Parton Challenge' viraliza e famosos exibem seus perfil nas redes sociais

A cantora norte-americana de música country, Dolly Parton iniciou um desafio que já virou febre na web. Ela fez uma montagem com quatro fotos diferentes, cada uma representando uma rede social e suas devidas finalidades e postou no Instagram na quinta-feira (23) e desde então, o post caiu no gosto do público, principalmente no Brasil.

Para aderir ao #DollyPartonChallenge, que significa desafio Dolly Parton, é só publicar uma imagem bem profissional como se estivesse em busca de um trabalho no Linkedin. No facebook e no Instagram, as fotos são mais descontraídas, em família ou em viagens. A rede social mais ousada como o Tinder é ideal aquela foto de biquíni, mais sexy e sagaz.

Veja os challenges dos famosos.