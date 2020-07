Sobreviventes são presos após PM encontrar veículos roubados em casa invadida por pistoleiros

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

Manaus/AM - Laurency George Barros de Aquino, 34, morreu e Douglas Martins de Lima, 19, foi baleado durante uma tentativa de chacina ocorrida essa manhã no bairro Nova Esperança. Os companheiros dele, Lucas Alves da Silva, 23, Marcos Filho de Almeida Castro, 19, e Gabriel Alves de Souza, 20, que sobreviveram ao atentado foram presos.

Segundo a polícia, na garagem da casa onde grupo morava foram encontrados dois veículos roubados sendo um carro Ford Ka preto de placa QZC2C68 e uma motocicleta CG 160 preta de placa OAI 5171.

Nos nomes deles, os agentes encontraram vários crimes como roubo, receptação, posse ilegal de arma de fogo e tráfico. Gabriel, inclusive, usava tornozeleira eletrônica.

O imóvel alvo dos desafetos foi alugado por Laurency e uma mulher, mas apenas os homens moravam na casa. Por conta dos veículos roubado, o trio acabou preso e agora vai ter que responder pelos crimes.

O Grupo Marte está permanece no local, onde tenta resgatar duas granadas que foram lançadas contra os moradores no momento do ataque. Se tivessem detonado, os estragos e o número de vítimas seria bem maior, uma vez que as casas são “coladas” umas as outras na rua.