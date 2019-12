Chacina em bar deixa cinco jovens mortos e um gravemente ferido

Cinco jovens foram executados a tiros de entro de um bar na noite dessa sexta-feira (20), na cidade de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Uma sexta vítima conseguiu sobreviver e segue internada.

Entre as vítimas identificadas estão : Marco Aurélio da Conceição, de 18 anos; Wemerson dos Santos Chaves, de 21; Adriano Bayer Trindade Coelho, de 19; e Caio Márcio dos Santos

Clientes do local contaram que os atiradores, dois homens, chegaram por um beco e assim que identificaram o grupo, já abriu fogo contra ele. Na cena da chacina a polícia encontrou fragmentos de chumbo e estojos de pistola 9mmm e .380.

Ainda não há detalhes sobre o crime, e testemunhas evitam falar com os policiais com medo de retaliação. As investigações continua e a polícia acredita que o sobrevivente pode dar pistas do suspeitos e da motivação.