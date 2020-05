Grávida, Sthefany Brito revela sexo do bebê em chá revelação diferente

Militares já estão no poder. Não podem é avançar sobre o STF e o Congresso

Grávida, Sthefany Brito fez um chá revelação nesse domingo (24) em casa e revelou o sexo do bebê nas redes sociais.

Sem o tradicional estourar de balões e corte do bolo, a atriz e o marido Igor Raschkovsky descobriram que esperam um menino quando os cachorros de estimação surgiram com um lenço verdes no pescoço.

“O vídeo mais lindo passando pela sua timeline!!!! Sempre imaginei nossos meninos “contando” pra gente se iriam ganhar uma irmãzinha ou irmãozinho... e assim foi!!!! Que sonho, que emoção! Não poderia ter sido mais perfeito! Nossa cara, nossa familinha crescendo!!! Assistam o vídeo e descubram quem vai dominar esse instagram junto com Londinho e Montininho!!!”, escreveu a atriz.