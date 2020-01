Exagerou no fim de ano? Conheça os chás que aliviam a dor de barriga

Fim de ano sempre é um época que as dietas choram, comidas típicas de fim de ano chegam com tudo, e todo mundo mete o pé na jaca. Quem não tem estômago forte pode se dar mal com tantas misturas diferentes. Mas existem remédios caseiros para aliviar dores de barriga, dores de estômago e eliminar gases. Veja;

1. Chá de erva-doce com camomila para aliviar dores de barriga em adultos e crianças

O chá de erva-doce para dor de barriga possui propriedades calmantes e digestivas que ajudam a diminuir os problemas intestinais.

Ingredientes

1 colher de chá de camomila

1 colher de sopa de erva-doce

4 folhas de louro

300 ml de água

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes numa panela e deixe ferver por, aproximadamente, 5 minutos. Coe e beba o equivalente a uma xícara de café a cada 2 horas, enquanto a dor de barriga se mantiver.

2. Chá de boldo para eliminar gases

O boldo serve para tratar a má digestão, combate a cólica intestinal, desintoxica o fígado e ainda combate os gases intestinais, promovendo alívio dos sintomas de forma natural.

Ingredientes

1 colher de chá de folhas de boldo secas

150 ml de água

Modo de preparo

Colocar o boldo picado numa chávena de água fervente deixar descansar por 10 minutos e tomar morno de 2 a 3 vezes ao dia, especialmente antes e depois das refeições.

3. Chá preto com limão para combater diarreia

O chá preto com limão é indicado contra dor de barriga porque auxilia na digestão, sendo ótimo para combater o desconforto abdominal em caso de gases ou diarreia.

Ingredientes

1 colher de sopa de chá preto

1 xícara de água fervente

meio limão espremido

Modo de preparo

Adicionar o chá preto na água fervente e depois adicionar o limão espremido. Adoçar à gosto e tomar 2 a 3 vezes ao dia.

4. Chá de erva-cidreira e camomila para aliviar desconfortos e dores no estômago

Um bom chá para dor de barriga é o de erva-cidreira com camomila porque possui propriedades analgésicas, antiespasmódicas e calmantes que podem aliviar o desconforto

Ingredientes

1 colher (de chá) de folhas secas de camomila

1 colher (de sopa) de erva-doce

1 colher (de chá) de folhas secas de erva-cidreira

1 xícara de água fervente

Modo de preparo

Misturar todos os ingredientes e deixar descansar por cerca de 10 minutos, devidamente tapado. Coar e tomar 2 a 3 vezes ao dia.