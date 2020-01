Chá de boldo é potente no combate à ressaca

Embora o Boldo encontrado no Brasil não corresponda à planta verdadeira encontrada no Chile, as propriedades medicinais são semelhantes, ainda que produzidas por princípios ativos diferentes.

O Falso Boldo, como é chamado o usado aqui, cuja origem é a Ásia, tem efeito digestivo, tônico, hipossecretor gástrico e combate a prisão de ventre. É indicado para afecções do fígado e ressaca alcoólica.

Usa-se duas folhas amassadas em um copo com água, da qual toma-se 20 a 40 gotas no momento do incômodo, ou até três vezes ao dia. A tintura é feita com 20 gramas da planta fresca em 100 mililitros de álcool. Toma-se 20 a 40 gotas no momento da incômodo, ou até três vezes ao dia.

Não deve ser tomado em doses elevadas, porque pode causar irritação gástrica e problema cardíaco.