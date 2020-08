Cesar Menotti faz homenagem a Gusttavo Lima e surge com short 'minúsculo'

Cesar Menotti resolveu “homenagear” Gusttavo Lima e usar um short ‘minúsculo’ durante uma live do Dia dos Pais, neste domingo (9). O comprimento do short do ‘Embaixador’ deu o que falar e virou até meme com vários artistas reproduzindo a peça.

Anteriormente, o cantor já havia feito uma brincadeira sobre o assunto, ao postar uma montagem onde ele e o irmão, Fabiano. usavam o tão comentado short e na ocasião o próprio Gusttavo Lima aprovou: “Tendência”.