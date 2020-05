Mulher é assassinada em rua de casas de prostituição em Manaus

A crepioca do vice-governador

Manaus/AM - Uma mulher identificada pela polícia como Mayara Crysten foi morta na noite desta quarta-feira (20) em via pública por ocupantes de um carro na rua Lobo D'Almada, no Centro de Manaus.

Militares que atenderam a ocorrência, informaram que a mulher caminhava na rua onde funcionam estabelecimentos de prostituição, quando um veículo modelo Sedan se aproximou e um dos ocupantes efetuaram diversas vezes, e em seguida, fugiram do local.

A mulher foi socorrida e levada para o Serviço de Pronto Atendimento do São Raimundo, onde não resistiu aos ferimentos das 4 perfurações pelo corpo, sendo duas na cabeça, 1 no pescoço e no no peito.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), e a polícia segue com as investigações para descobrir a identidade da vítima e chegar até os assassinos.