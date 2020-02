Com cérebro espalhado pelo chão, mulher é achada agonizando em quarto de hotel em Manaus

Manaus/AM - Uma mulher foi encontrada morta na manhã desse domingo (16), dentro do quarto do Hotel Sun, localizado na rua Lima Bacuri, Centro. A vítima estava hospedada no imóvel na companhia de um homem há pelo menos três dias.

De acordo como donos do estabelecimento, nas primeiras horas da manhã de hoje, o acompanhante desceu e informou na recepção que a mulher teria tirado a própria vida.

Em seguida, ele simplesmente saiu sem se identificar e desapareceu. Quando os proprietários e os funcionários subiram para checar a situação, encontraram a vítima caída com um golpe profundo na cabeça e pedaços do cérebro espalhados pelo chão.

Ela ainda agonizava, mas morreu antes que o socorro acionado chegasse ao hotel. A polícIa foi acionada e realiza perícia agora no local.