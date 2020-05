Após tentativa de assalto, homem é linchado no centro de Manaus

Quando o inimigo é o presidente

Manaus/AM – Um homem foi preso suspeito de tentar assaltar um mototaxista, na noite deste domingo (17), no centro de Manaus. Ele chegou a ser linchado por populares no local.

De acordo com a polícia, o suspeito ‘pegou’ um mototaxi no bairro da Paz com destino ao centro. No cruzamento da Getúlio Vargas com a Joaquim Nabuco o homem puxou uma faca e anunciou o assalto.

A vítima jogou a moto em cima de um carro que ia passando na hora e pediu ajuda. Populares que presenciaram a ação pegaram o suspeito e o lincharam. A polícia foi acionada e ele foi preso.