Pabllo Vittar se revolta após ter clipe censurado pelo Youtube: 'Não vai ficar assim'

O vídeo de ‘Parabéns' de Pabllo Vittar passou a ser restrito para maiores de idade. Nas redes sociais, a cantora desabafou sobre o caso e afirmou que vai recorrer da decisão.

“Recebemos uma restrição de idade no clipe de “Parabéns” porque estou lá segurando um copo de vodca. Sendo que já havia uma mensagem lá dizendo ‘Beba com moderação’. E mesmo assim, eles quiserem restringir para maior de idade meu clipe, que eu tanto trabalhei, que eu dei outro, que foi dias pra gente fazer esse projeto”, explicou.

O clipe foi lançado em outubro do ano passado e conta com a participação do vocalista da banda Psirico.

Em uma sequência de vídeos, a drag queen fala sobre outros clipes ‘pesados’ de artistas que não sofreram restrição e reclama de ‘censura seletiva’.

“E a gente sabe também que têm vários outros videoclipes com conteúdo muito mais explícito, que não são restritos, não são banidos, nem sequer são lembrados. Mas atacam a drag queen a torto e a direito. Peço ajuda de todos os vitalovers que continuem ouvindo as músicas no Youtube, continuem ouvindo ‘Parabéns’ nas plataformas digitais e vamos sim fazer ‘Parabéns’ uma das músicas desse carnaval, querendo ou não. Diga não à censura seletiva. Preciso da ajuda de vocês.”, pediu a cantora.