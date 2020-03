IBGE lança hoje concurso com 208.695 vagas para todo o país

Favorecimento criminoso de militares a traficantes

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Concurso IBGE 2020) deve abrir concurso para 208.695 vagas temporárias. O edital vai ser anunciado pelo órgão durante uma coletiva, que será realizada nesta quinta-feira (5).

Segundo o Folha Diridida, a previsão de abertura vai ao encontro do que disse o Instituto em meados de fevereiro. “O IBGE não irá publicar o edital do PSS do Cbenso 2020 em 18 de fevereiro. A previsão é que esta publicação aconteça no início de março”.

O Cebraspe foi a banca escolhida para organizar o certame, que terá vagas para todo o país. O contrato entre as partes já foi assinado.

Vagas concurso IBGE

Ao todo, o concurso IBGE 2020 terá 208.695 vagas temporárias, com a seguinte distribuição:

Agente Censitário Municipal – Nível Médio – 5.462 vagas – Salário de R$2.100

Agente Censitário Supervisor – Nível Médio – 22.676 vagas – Salário de R$1.700

Recenseador – Nível Fundamental – 180.557 vagas – Salário de R$1.278,94

Os aprovados no concurso vão atuar no Censo Demográfico 2020, em todo o país. Segundo o projeto básico do edital, o contrato dos agentes terá duração de cinco meses. Já o Recenseador vai atuar, inicialmente, por três meses. É possível que este período ainda seja prorrogado pelo IBGE.