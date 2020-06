Filmes com cenas picantes para assistir a dois durante quarentena; confira

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

Os casais estão aproveitando o período do isolamento social em decorrência da pandemia do novo coronavírus para assistir a bons filmes. O que pouca gente sabe é que as plataformas de streaming disponibilizam algumas produções com cenas bem picantes que prometem esquentar o clima debaixo das cobertas.

O site UOL, separou 5 dicas de filmes para assistir com o companheiro, confira;

1. Newness

Em um tradução livre, o nome do longa seria “Novidade” e não é por acaso. O filme conta a história de um casal que se conhece pessoalmente depois de um match em um aplicativo. Só que entre as idas e vindas de um relacionamento que está começando, eles optam por se desvencilhar da ideia de uma relação monogâmica e abrem a intimidade.

Ainda que a trama mostre os empecilhos que um relacionamento aberto pode enfrentar, toda a sensualidade do filme fica com os fetiches que o casal tem de ver o outro se envolvendo sexualmente (ou quase lá!) com terceiros.

2. Amar

Conhecida por “A Casa de Papel” e “Elite”, María Pedraza interpreta Laura em um par romântico com Carlos (Pol Monen). Na trama, eles são dois adolescentes de apenas 17 anos, que vivem intensamente os desejos do primeiro amor.

Em meio as cenas calorosas entre eles, os questionamentos desse primeiro contato com um sentimento tão intenso começam a surgir e a levar a relação para um outro caminho.

3. Duck Butter

A personagem Naima (Alia Shawkat) e Sergio (Laia Costa) são duas jovens que decidem viver a experiência de transar de uma em uma hora por 24 horas, com muita conversa sincera entre um intervalo e outro.

4. Como Planejar uma Orgia em uma Cidade Pequena

Com uma boa dose de comédia, o longa conta a história de Cassie Cranston (Jawel Staite), que volta à cidade natal para o funeral da mãe e acaba recebendo um convite inusitado.

Essa proposta é a de ajudar os companheiros antigos de escola a planejar uma orgia – já que atualmente ela assina uma coluna de sexo.