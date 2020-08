De Férias com Ex: Scarlat acusa MTV de ocultar cena de assédio

Seduc paga R$ 12 milhões por transporte escolar suspeito

Scarlat, participante da atual temporada do De Férias com o Ex, acusou a MTV de censurar uma cena de assédio que teria acontecido no episódio que foi ao ar nesta quinta-feira (30).

Ela afirma que Igor tentou beijar Camilla à força, e quando ela se recusou ele a xingou. A participante contou que esse foi o motivo, da briga entre os dois que foi ao ar.

"Quando aparece a cena em que eu e a Mina estamos falando 'Nossa, como ele [Igor] é nojento', o fato não era ele estar beijando a Rebecca e a Larissa. O que aconteceu antes, que foi cortado e não apareceu, foi que ele estava tentando beijar a Camilla. Ela estava fugindo, e ele xinga, ofende a Camilla", explicou Scarlat em seu Instagram.

A participante ainda deixou claro que conversou com as envolvidas no caso antes de se posicionar. "A Camillinha estava bem bêbada, vira para a gente e fala: 'Mano, vocês estão vendo isso?' aconteceu uma situação que eu e a Mina olhamos e falamos 'que nojo', e a Camilla pediu a nossa ajuda", contou.

Scarlat abre o jogo sobre confusão no #DeFeriasComOEx pic.twitter.com/N3xaITEPVj — Mídias HG (@MidiasHG) July 31, 2020

Mina usou o Twitter para reforçar a acusação: “Já assistiram o stories da Scarlat contando o que aconteceu que não foi mostrado? A briga dela não foi pelo Igor beijar Rebecca ou Larissa. A Camilla pediu nossa ajuda porque ele não parava de chegar nela de forma escrota e invasiva. Por isso eu puxei ele dali".

A MTV não se posicionou sobre o assunto.