Homem é amarrado, amordaçado e assassinado em cemitério de Manaus

Manaus/AM - Um homem ainda não identificado foi torturado e assassinado dentro do cemitério São Francisco, localizado na rua Coronel Pedro de Souza, no bairro do Morro da Liberdade, na Zona Sul de Manaus.

Segundo informações do delegado Luiz Rocha, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), por volta das 19h funcionários do cemitério acionaram a Polícia Militar informando sobre o encontro de um corpo do sexo masculino, que estava jogado dentro de uma poça de sangue, no meio de uma das ruas do local. A polícia foi apurar a denúncia e encontrou um homem com os braços e pernas amarradas, amordaçado, fitas amarradas no pescoço e com sinais de agressão.

O Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC) esteve na cena do crime e informou que o homem foi morto no local, já que munições deflagradas estavam próximo ao corpo que tinha 5 perfurações na cabeça e uma na mão esquerda, feitas por arma de fogo

O homem possui um tatuagem com desenho de dragão na região do peito e braço, e outro desenho de uma ave na perna. Ele trajava uma bermuda azul, camisa cinza e foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), onde aguardará por reconhecimento de familiares.