Em Manaus, 4 criminosos são mortos enquanto se preparavam para atacar facção rival

Manaus/AM - Quatro homens morreram na noite dessa sexta-feira (27), durante um confronto com policiais da Força Tática, na área do Cemitério dos Índios, no bairro Nova Cidade, na Zona Norte.

Conforme a polícia, por volta das 19h, várias denúncias começaram a chegar pelos telefones da PM informando que 10 homens armados estavam prontos para atacar um grupo rival em outra parte da cidade.

As equipes da Força Tática foi até o local e segundo elas, já foi recebida a tiros. Um dos policiais foi baleado e o confronto aconteceu. Ao fim quatro suspeitos foram atingidos e morreram no Hospital Delphina Aziz, localizado na avenida Torquato Tapajós.

O policial também foi socorrido. Sete armas de grosso calibre, munições e drogas foram apreendidas com os acusados.