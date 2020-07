Homem que desenterrou avó planejava fazer o mesmo com outros cadáveres em Manaus

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

Manaus/AM - O homem de 32 anos que invadiu um cemitério no meio da madrugada e desenterrou o corpo da avó nessa quinta-feira (2), pretendia fazer o mesmo com outros parentes enterrados no local.

Familiares contaram a polícia que ele sofre com problemas mentais e costumava vagar pelos túmulos afirmando que iria tirá-los de lá.

O aviso não foi levado muito a sério, até hoje quando ele violou a sepultura e saiu de lá com o cadáver da avó que morreu há cerca de dois anos.

Após ser flagrado dançando com ela no meio da rua, ele foi detido e encaminhado ao Hospital 28 de Agosto, pois se machucou durante a escavação. Ele também deve passar por uma bateria de exames médicos para confirmar se de fato tem transtornos mentais.

Caso os médicos constatem a deficiência, ele não responderá por vilipêndio, crime de violação de cadáveres, mas pode receber uma medida de segurança.